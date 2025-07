O balão subiu pirim pim pim

É hora do disparo dos nossos despertadores acordando nossos bons políticos com a missão de honrar os seus mandatos achando as formas necessárias para a solução.

Como vemos, na economia, a análise da “causa e efeito” são verdadeiros. Assim não podemos comprar uma “calça com defeito” porque ela sempre vai se rasgar nas partes censuradas. Vamos recosturar essa coisa que vai nos atormentar, para não passarmos vergonha se ainda a tivermos. Ao votar esteja por dentro mais do que caroço de azeitona, para ver quem deve segurar o rojão, dessa “festa de descontrole” por que passa o país, porque os problemas salgados deverão pipocar na vida do povo.

Os desvios financeiros que poderão ser apresentados na CPI do INSS vão afetar os índices inflacionários que vão deixar você vermelho de raiva quando forem apresentados.