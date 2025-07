Musicar e colorir a cidade

Na teoria do ciclo do mundo, há a convicção de – após esgotada uma realidade – voltar-se, ele, ao princípio. Daí, o eterno retorno que seduz pensadores e cientistas. Haveria, então, o caos e, em seguida, a reconstrução. Tudo aconteceria à semelhança dos ciclos já conhecidos: o dia e a noite, primavera e verão, outono e inverno. Um mundo novo, pois, surgiria após o término do que o precedeu.

Uma das previsões – ou simples desejo dos ancestrais – revela a ansiedade poética que nos acompanha desde a Antiguidade: “Crer-se-á nas mesmas coisas, os mesmos assuntos serão discutidos e cada cidade, aldeia e campo também retornarão.” E isso aconteceria simplesmente por ser “o sim que o mundo diz a si mesmo”. Ou seja: o mundo, ele próprio, reconhece-se bendito.

Portanto, “cada cidade também retornará”. Tratar-se-ia, então – após transformações e mudanças – do reencontro de si mesma. Ou haverá quem, ainda, não se dê conta de Piracicaba estar, novamente, num crescimento acelerado? “Et pour cause”, também preocupante? Pois, nem todo crescer significa desenvolvimento, progresso. Em não havendo harmonia entre as partes do todo, este se desfigura. Cidades são entidades vivas. Se têm um corpo físico – sua realidade material – possuem, também, alma, um espírito próprio.