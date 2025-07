XV encerra preparação para defender liderança em Jundiaí

O XV de Piracicaba volta a campo neste sábado (12), diante do Paulista de Jundiaí, fora de casa, no Estádio Jayme Cintra. Em busca de se manter na liderança do Grupo 3, atualmente a equipe da camisa zebrada tem oito pontos conquistados

A equipe comandada por Moisés Egert voltou aos treinamentos na terça-feira (8) e encerrou a preparação para enfrentar o Tricolor Jundiaiense na sexta-feira (11). Em coletiva realizada antes do duelo, o comandante do Nhô Quim ressaltou a qualidade do adversário.