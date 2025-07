Egert explica volta de Matheus Carvalho no XV e cita rodízio

Mesmo com as mudanças pontuais, o treinador destacou que o nível de entrega dos jogadores permanece alto. "Temos jogadores que estão entrando bem, como o Serginho, e outros que estão voltando de lesão. A gente vai ajustando conforme a necessidade de cada jogo", concluiu Moisés Egert, indicando que a flexibilidade e a adaptação serão chaves para o sucesso do XV na competição.

A partida entre XV de Piracicaba e Paulista de Jundiaí, válida pela quinta rodada da fase de grupos, será disputada no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, com início previsto para as 15h.

Nos 29 embates oficiais entre o Tricolor e o clube piracicabano, a rivalidade tem sido marcada por um notável equilíbrio. O histórico revela 8 vitórias para o Paulista, 10 empates e 11 triunfos para o Nhô Quim.