Família do zagueiro Beraldo pega carona com torcedores para NY

Em uma cena digna de filme, torcedores do Fluminense protagonizaram uma aventura eletrizante na véspera do Mundial de Clubes: atravessaram quase 400 km de estrada para não perder a semifinal — levando junto, como carona, ninguém menos que a família do zagueiro Lucas Beraldo, do poderoso Paris Saint-Germain.

Tudo começou quando Eduardo, Leonardo Albuquerque e Ana Helena embarcaram para os Estados Unidos com a missão de ver o Fluminense fazer história contra o Chelsea. O plano era simples: voo para Nova York, com conexão em Washington. Mas nada saiu como o esperado. O atraso de três horas no voo inicial fez os tricolores perderem a conexão e, por pouco, também o sonho de assistir ao jogo.