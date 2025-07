Governos em sintonia: ações estruturantes

É importante ressaltar que nossa pauta não se limitou à infraestrutura. Aproveitamos o diálogo para abordar temas cruciais como saúde e saneamento básico. A busca por investimentos nessas áreas reflete o compromisso de garantir que Piracicaba continue sendo um exemplo em qualidade de vida e oferta de serviços essenciais.

O que me deixou particularmente otimista foi a receptividade do Governador Tarcísio de Freitas. Percebi uma sensibilidade e uma escuta atenta às nossas reivindicações. A maneira como ele recebeu as propostas, reconhecendo a relevância de Piracicaba como cidade polo e sede da região metropolitana, demonstra uma compreensão clara da importância de investimentos no interior paulista.

Acredito que, com essa sinergia entre o município e o estado, e com a visão estratégica que o atual governo tem demonstrado para com o interior, Piracicaba seguirá seu caminho de progresso, beneficiando cada vez mais sua população. É um futuro que estamos construindo juntos, com responsabilidade e foco no bem-estar de todos.