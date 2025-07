Centrão é inimigo do povo

Dizem que, lamentavelmente, cometendo erros é que o ser humano aprende a acertar. Pois bem, o povo brasileiro não pode permitir, mais uma vez, que a extrema-direita e o centrão inviabilizem um governo eleito para melhorar a vida de todos e propiciar o desenvolvimento nacional com justiça e distribuição de renda. Não podemos mais aceitar golpes contra a democracia e nossos direitos.

Isto é exatamente o que está em curso no nosso país hoje e precisamos nos levantar vigorosamente para impedir. Trata-se de um golpe diferente, no qual uma maioria formada por deputados de direita e extrema-direita e tantos outros parlamentares fisiologistas trabalham para impedir o presidente Lula de aplicar seu programa de governo e extrapolam suas prerrogativas constitucionais para, ao mesmo tempo, se beneficiarem do dinheiro público e defenderem os segmentos mais ricos e privilegiados da sociedade.

Coerente com o que propôs nas eleições de 2022 e para o que foi eleito, o presidente Lula vem desenvolvendo programas para melhorar a educação, a saúde, os salários, criar habitações populares, o nível de emprego, distribuir renda, alavancar a produtividade e a economia do país assegurando direitos. Neste processo, visando a justiça tributária com a qual se comprometeu, enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei , que isenta de Imposto de Renda salários de até 5 mil mensais. Por ser um governante responsável, o presidente Lula estabeleceu como fonte de recursos para compensar esta isenção a taxação de 10% sobre lucros e rendimentos das pessoas mais ricas do país, que hoje nada pagam sobre esses valores, que ultrapassam R$ 1 milhão por ano. Para ter ideia, 10% sobre as fortunas de apenas 50 dessas pessoas acrescentariam aos cofres públicos R$ 1,3 trilhão, enquanto mais de 10 milhões de pessoas serão beneficiadas pela isenção.