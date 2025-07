Moisés Egert prepara ajustes no XV contra o Paulista de Jundiaí

Após o empate em casa, o XV de Piracicaba já tem data e hora marcadas para seu próximo desafio na Copa Paulista. O Alvinegro retorna a campo no próximo sábado, 12 de julho, às para enfrentar o Paulista de Jundiaí.

A partida, válida pela quinta rodada da fase de grupos, será disputada no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, com início previsto para as 15h. Enquanto o XV segue na busca por manter a liderança.

Histórico do confronto

O último confronto entre o Alvinegro Piracicabano e o Tricolor Jundiaiense aconteceu no Campeonato Paulista da Série A2 de 2023, na fase de grupos. A partida foi realizada no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e terminou com a vitória dos piracicabanos por 2 a 1.