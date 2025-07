Plantando entusiasmo em solo fértil. Piracicaba

Piracicaba, cidade das águas e das ideias, já foi palco de administrações que encantaram e também de outras que frustraram. Em sua trajetória política, altos e baixos marcaram o ritmo das gestões, como o vaivém de seu rio símbolo. Em meio a desafios urbanos, sociais e ambientais, alguns momentos se destacam como picos de entusiasmo: o investimento na educação técnica, a preservação do Engenho Central, a ampliação da rede de saúde básica, a conquista de nosso parque industrial. São avanços que mostram que, quando se planta com convicção, algo floresce.

O entusiasmo, esse impulso vital que move atitudes humanas para além do óbvio, é mais que um tempero é um combustível. Uma gestão movida a entusiasmo contagia, mobiliza, tira do comodismo. Governar com entusiasmo não é fazer promessas vazias, é transformar ideias em ação com paixão e comprometimento.

Administrar e governar não são a mesma coisa. Administrar é gerir recursos, equilibrar contas, cumprir prazos. Governar é liderar, é inspirar, é ouvir e dar direção. A administração é a técnica, a governança é a alma. E o que falta em muitas gestões públicas não é competência técnica, mas entusiasmo verdadeiro aquele que inspira confiança e convoca à participação.