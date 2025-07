“Quadrar jardim”: quem, onde?

No fim das contas, porém, o jornalista é um observador. Há décadas, da profissão dizia-se haver “profetismo”. Nada a ver, todavia, com o significado bíblico, religioso. Profeta – há que se lembrar disso – era assim chamado o “acendedor de lampiões” nas cidades ainda sem energia elétrica. Era, pelo menos, a suposição de ter conhecimento de fatos antes de eles se tornarem públicos. Logo, havia, no jornalismo, pelo menos o desejo de levar um pouquinho de luz ao eventual leitor, à comunidade. Tratava-se de um dever, assumido como missão. Àquela época.

O conhecimento científico alcançou tal nível de excelência que veio a exigir – como que em substituição aos chamados “generalistas” – as especialidades. E estas não mais conseguem acompanhar as mudanças e descobertas nas suas próprias áreas de trabalho. Tudo está de tal forma inter-relacionado que atividades específicas são interdependentes. Não há como ignorar o todo. E, em especial, a governança pública. Uma errônea decisão econômica ministerial, por exemplo, acaba por alterar a vida de todos.

Agora, no entanto, chegou o tempo de contar. Sem laivos de saudosismo. Mas com lembranças que possam, talvez, dizer de tudo que houve de acerto e, também, de erros. Não se trata, no entanto, de tolas comparações. Dizer do melhor, do pior seria tolice. Pois cada tempo da vida tem sua própria história e, nele, está o desafio de saber vivê-la. Seja lá, portanto, o que tenha sido, não há como negar termos vivido fantasias que se iam tornando doces ou amargas realidades. Não à toa, foram reconhecidos como os “anos dourados”.

Como, porém, narrar o “quadrar jardim”? Tentemo-lo. Pois, era uma festa da mocidade. À frente da atual Catedral de Santo Antônio – então, Matriz, até meados dos 1940 – acontecia a verdadeira concentração popular. Era o “centro da cidade”, encantador com suas belezas sempre bem cuidadas. Falava-se em “Largo da Matriz”, ladeado pelo “Largo do Teatro”, o belíssimo “Teatro Santo Estêvão” de idade já secular. E, bem próximo, também o “Largo do São Benedito”, da igreja ainda existente. Era o palco, o grande palco.

Às noites de sábados, domingos e feriados o encontro de pessoas – em especial, jovens, adolescentes – poderia ser, metaforicamente, como um enxame de abelhas irrequietas. E aconteciam os flertes – “flirts” – através códigos inesquecíveis: com os olhos, com as mãos, com os leques das moças insinuando propostas excitantes.