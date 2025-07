A parte neurótica da comparação

Um corvo, que vivia na floresta, plenamente satisfeito com a sua vida, um dia viu um cisne e pensou: “Este cisne é tão branco e eu sou tão preto... Este cisne deve ser a ave mais feliz do Planeta!” E falou isso para o cisne, que respondeu: “Eu achava que era a ave mais feliz até ver um pavão. Eu tenho apenas duas cores, mas o pavão tem várias cores.” Intrigado com o rumo que as coisas estavam tomando, o corvo, então, foi ao encontro do pavão, num jardim zoológico. Observou uma grande quantidade de pessoas reunidas para vê-lo. Quando as pessoas foram embora, o corvo abordou o pavão, afirmando: “Como é bom ser um pavão. Tanta gente aqui para vê-lo. Quando as pessoas me veem, elas se espantam. Sem dúvida, você é a ave mais feliz do planeta.” O pavão, então, respondeu: “Eu sempre pensei que eu era a ave mais feliz do planeta, mas por causa da minha beleza, estou preso neste jardim zoológico. O corvo é um dos pássaros que não é mantido em uma gaiola. O corvo sim é feliz!"

Retrocedemos quando preferimos valorizar o que outras pessoas são ou têm, esquecendo-nos do que somos e temos e, na era da internet e das redes sociais, esse processo se agrava ainda mais.

A busca da nossa essência é a única responsável pela nossa cura, pela nossa felicidade e cada um deve buscar a sua.