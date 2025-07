XV inicia preparação para defender liderança contra o Primavera

O XV de Piracicaba se reapresentou na tarde da última terça-feira (1), no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, após vitória sobre o Guarani por 2 a 1. O próximo duelo do Nhô Quim será diante do Primavera, em confronto decisivo pela liderança do Grupo C, da Copa Paulista. O Alvinegro é o primeiro colocado com o mesmo número de pontos do Fantasma, estando na frente pelo saldo de gols.

Em três rodadas disputadas, tanto o XV quanto o Primavera acumulam duas vitórias e um empate. O Alvinegro Piracicabano vem de uma importante vitória contra o Bugre fora de casa, na última segunda-feira (30) no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. João Victor e Paulo Marcelo foram os autores dos gols do clube piracicabano. Léo Santos, que foi anunciado no dia do confronto fez sua estreia, atuou por 22 minutos e recebeu um cartão amarelo.