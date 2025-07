Fluminense e Palmeiras lucram milhões no Mundial de Clubes

Jared C. Tilton/FIFA via Getty Images

Após eliminar a Inter de Milão com uma vitória por 2 a 0, o Fluminense atingiu a marca de R$ 220,6 milhões acumulados na competição. Esse valor supera os R$ 194 milhões recebidos em toda a temporada de 2023, quando foi campeão da Libertadores, mas caiu nas oitavas da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em sétimo lugar.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem sido generosa com os cofres dos brasileiros. Tanto Fluminense quanto Palmeiras já ultrapassaram a marca dos R$ 216 milhões em premiações e estão entre os dez clubes que mais faturaram na atual edição do torneio. Com campanhas consistentes dentro de campo e bônus por desempenho a cada fase, os dois times avançaram às quartas de final e agora miram voos ainda mais altos — esportivos e financeiros.

A trajetória do clube treinado por Renato Gaúcho inclui prêmios por cada etapa: US$ 15,2 milhões (R$ 84,5 milhões) nas fases iniciais, US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) pela vitória contra o Ulsan, e mais dois empates que renderam o mesmo valor. A classificação para as oitavas valeu US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões), e o avanço às quartas acrescentou mais US$ 13,1 milhões (R$ 72,1 milhões).

Palmeiras iguala valores e mira Chelsea

O Verdão, comandado por Abel Ferreira, teve desempenho semelhante ao do rival carioca: uma vitória e dois empates na fase de grupos, classificação para as oitavas e avanço às quartas de final. O resultado é o mesmo no caixa: US$ 39,8 milhões (cerca de R$ 216,2 milhões) em premiações da Fifa.

Com grande regularidade nas competições internacionais, o Palmeiras mantém seu protagonismo financeiro no futebol sul-americano. A expectativa é que, caso avance para a semifinal, o clube paulista arrecade mais US$ 21 milhões, o equivalente a cerca de R$ 114 milhões.

Próximos jogos