STF condena a 17 anos homem que furtou bola assinada de Neymar

Nelson Ribeiro Fonseca Junior, que integrou o grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos mais de 500 condenados pelos atos antidemocráticos que assolaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Nelson Ribeiro Fonseca Junior a 17 anos de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, furto qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. A decisão foi proferida na última segunda-feira (30), em um julgamento que teve como principal objeto a participação do réu na invasão e depredação do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023, onde ele furtou uma bola autografada pelo jogador Neymar Jr.

O julgamento da Primeira Turma, composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, concluiu com a prevalência do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele foi integralmente acompanhado pelas ministras Cármen Lúcia e pelo ministro Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin propôs uma pena de 15 anos de prisão, enquanto o ministro Luiz Fux sugeriu 11 anos e 6 meses.

A defesa de Nelson Ribeiro Fonseca Junior alegou nulidades no processo, como violação da ampla defesa e do contraditório, ausência de elementos que individualizassem a conduta do acusado e incompetência do STF para julgar o caso. Além disso, pediu a absolvição do réu, argumentando que não houve crime.

Um dos pontos centrais da defesa foi a justificativa para o furto da bola. Segundo o réu, ele teria levado o objeto com o objetivo de protegê-lo em meio ao tumulto, e que teria sido impedido pelas forças de segurança de colocá-la de volta no local adequado. Essa alegação, no entanto, foi refutada pelo ministro relator.