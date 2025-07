XV de Piracicaba vence em Campinas e mantém liderança

Com o resultado positivo, o XV de Novembro manteve a liderança do Grupo 3, agora com sete pontos – na estreia empatou sem gols com o São Bento e na segunda rodada bateu o Rio Branco por 3 a 1.

Os gols do Nhô Quim no duelo regional foram marcados um em cada tempo. João Victor, aos 23 minutos da etapa inicial, abriu o placar, e por Paulo Marcelo ampliou aos 9 da etapa final. João Victor descontou para o Alviverde já nos acréscimos.

Já o Bugre campineiro, que joga com sua equipe B, pois também disputa a Série C do Brasileiro, segue com apenas três pontos, na vice-lanterna.

O Primavera também venceu na rodada e se mantém na vice-liderança, com os mesmo sete pontos do Alvinegro Piracicabano, mas atrás do XV nos critérios de desempate. O time de Indaiatuba derrotou o Paulista por 1 a 0, em Jundiaí.

PRÓXIMO JOGO

O próximo confronto do XV de Piracicaba será diante do Primavera, na próxima sexta-feira (4), às 20h, no Estádio Barão da Serra Negra, pela quarta rodada da Copa Paulista 2025.