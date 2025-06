Alesp aprova Programa de Superação da Pobreza em SP

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei nº 482/2025, de iniciativa do governador Tarcísio de Freitas, que institui o Programa de Superação da Pobreza. Este programa, que se apresenta como um dos mais abrangentes esforços estaduais, tem como objetivo central romper o ciclo de vulnerabilidade social e promover a autonomia individual. Ele busca oferecer oportunidades reais e duradouras para os cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Com um investimento inicial de R$ 500 milhões, este programa distingue-se por sua proposta de ir além do assistencialismo temporário. A iniciativa do governo de São Paulo, articulada pelo Governador, visa promover a dignidade através do trabalho, gerar renda e criar caminhos concretos para que cada cidadão paulista possa construir seu próprio futuro. O propósito é equipar as pessoas com as ferramentas e o suporte necessários para alcançar maior autonomia, uma melhor qualidade de vida e um futuro mais promissor para si e suas famílias.

Cada família em situação de vulnerabilidade será acompanhada de forma personalizada por equipes especializadas, que elaborarão planos contínuos de desenvolvimento com foco na produtividade e na inclusão social. O programa se destaca pela articulação de cerca de 30 políticas públicas já existentes em áreas cruciais como emprego, qualificação profissional e empreendedorismo, facilitando a inserção no mercado de trabalho formal e informal. Essa abordagem integrada busca conectar os mais necessitados a serviços e programas capazes de gerar uma mudança de vida efetiva, com prioridade na empregabilidade e no fortalecimento das economias locais, valorizando a iniciativa privada e o desenvolvimento regional.