A sede que envelhece o cérebro

Estudos já mostraram que até mesmo uma leve desidratação é suficiente para alterar o desempenho cognitivo em adultos mais velhos, especialmente em tarefas que exigem foco sustentado. E isso não é raro. Na verdade, é mais comum do que gostaríamos de admitir. A sede enfraquece com a idade. O corpo já não avisa com a mesma urgência. Por isso, nesse contexto, a água deixa de ser uma escolha: ela se torna cuidado ativo, decisão consciente, prevenção amorosa.

Aos sessenta, setenta, oitenta anos, cada gole é um gesto de cuidado, um abraço interno que preserva o raciocínio, a calma, a memória. Quando os idosos não bebem o bastante, a delicada maquinaria cerebral começa a ranger: a atenção se dispersa, as recordações se perdem, o humor oscila. Pequenos lapsos que, com o tempo, podem se transformar em esquecimentos frequentes, às vezes confundidos com quadros de demência ou Alzheimer.

É assim que me sinto quando penso sobre envelhecimento e sede, especialmente quando dou aulas de personal para meus alunos. É como se eu sussurrasse, em silêncio, a importância vital de se tomar água com o passar dos anos. Mas já explico o porquê: ao longo do tempo, nosso corpo se torna mais sensível, há menos músculo, menos retenção, menos sede e, sem perceber, deixamos de oferecer a nós mesmos o que há de mais simples e essencial: a água.

Uma pesquisa publicada no European Journal of Nutrition, intitulada “Cognitive performance in relation to hydration status and water intake among older adults”, reforça essa visão. O estudo mostrou que idosos com menor ingestão hídrica demonstraram piores desempenhos em testes de memória, velocidade de resposta e aprendizagem. E não para por aí. A falta de água pode contribuir para quedas de pressão, confusão mental, infecções urinárias, prisão de ventre e até internações evitáveis. Muitas vezes, a pessoa não está “ficando esquecida”, ela está desidratada. Muitas vezes, o corpo não está “envelhecendo mal”, ele está apenas com sede.

E sim, papai, mamãe, vovô e vovó costumam dar trabalho nisso.

Há também algo mais sutil, quase invisível, que acontece com a falta d’água: o desaparecimento gradual da disposição para a vida. Um corpo que não se hidrata adequadamente se cansa mais rápido, recusa movimento, rejeita a luz do sol. Um corpo seco se recolhe. E com ele, vem a reclusão social, a redução do convívio, a diminuição da curiosidade. É como se a secura física transbordasse para o afeto, para a vontade de continuar participando do mundo.