XV de Piracicaba anuncia o atacante Léo Santos para Copa Paulista

O XV de Piracicaba anunciou mais um atacante para a sequência da Copa Paulista Sicredi nesta segunda-feira (30). Trata-se de Léo Santos, jogador com histórico de sucesso na competição, tendo conquistado o título em duas oportunidades: em 2018 pelo Votuporanguense e em 2023 pela Portuguesa Santista.

Léo Santos já está integrado ao elenco quinzista e, nesta temporada, defendeu o Grêmio Prudente e o São José-RS. A chegada do atleta reforça as expectativas do XVzão na busca por mais um título da competição este ano.