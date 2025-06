Brasil encara França em amistoso decisivo antes da Copa América

Muito mais do que um simples jogo preparatório, o confronto traz à tona uma rivalidade que tem crescido nos gramados internacionais. Em 13 partidas disputadas até aqui, a França leva ampla vantagem: são sete vitórias das europeias, cinco empates e apenas um triunfo brasileiro — que aconteceu justamente no palco mais simbólico até agora: os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, com gol de Gabi Portilho, a seleção garantiu a vaga nas semifinais em pleno território francês e abriu caminho para a conquista da medalha de prata.

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta sexta-feira (27), às 16h10 (horário de Brasília), para encarar a França em um jogo amistoso. O duelo, que será transmitido pelo SporTV, acontece no Estádio dos Alpes, em Grenoble, e marca o último compromisso da equipe antes da estreia na Copa América Feminina, no dia 12 de julho.

Agora, com Marta liderando um grupo renovado e recheado de talentos como Jhonson, Kerolin e Dudinha, o Brasil busca manter a confiança em alta. A equipe comandada por Arthur Elias quer mostrar evolução tática e entrosamento antes da disputa continental no Equador. Para o amistoso, o técnico deve manter a base utilizada nos últimos treinos. A possível escalação do Brasil é: Lorena; Mariza, Isa Haas e Tarciane; Fê Palermo, Luany, Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin e Dudinha.

Do outro lado, a França também vê o amistoso como uma chance de ajustes finais, desta vez para a disputa da Eurocopa. A promessa é de um jogo pegado, com clima de revanche para as francesas e de afirmação para as brasileiras.