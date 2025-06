Piracicaba terá 46 equipes nos Jogos Regionais

Piracicaba conheceu nesta quarta-feira, dia 25/06, durante congresso técnico, todas as diretrizes da 67ª edição dos Jogos Regionais que acontece de 16 a 27 de julho, em Lins, e que deve reunir 5.000 atletas. O município está inserido na 3ª Região Esportiva do Estado na qual fazem parte outras 44 cidades, entre elas, Bauru, Jaú e Botucatu.

De acordo com Beatriz Beig, coordenadora das equipes de competição da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o objetivo do congresso foi alinhar diretrizes técnicas, regulamentos, cronogramas e demais informações operacionais para o bom andamento da competição. “Esse encontro é fundamental para o planejamento do evento, além de proporcionar um espaço para tirar dúvidas e troca de experiências entre os representantes”, ressaltou.

Piracicaba participará da competição com 46 equipes, entre feminino e masculino, o que totaliza aproximadamente 500 atletas. Durante o evento, foram realizados os sorteios dos grupos das modalidades coletivas como futebol de campo (sub-20) e vôlei de praia, ambas com maior número de municípios inscritos, 28 e 30, respectivamente.