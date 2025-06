Ansiedade com lupa: quando o corpo vira um alarme

Sabe quando a gente encana com um barulhinho no carro e, de tanto prestar atenção, começa a escutar até o motor respirar? É mais ou menos isso que acontece com quem vive em hiper-vigilância sistêmica. Só que, em vez do carro, o alvo vira o próprio corpo. O coração dá uma aceleradinha e pronto, a mente já grita que é algo sério. A barriga ronca e parece que vem uma doença, a cabeça dói e já é motivo para pensar no pior. Qualquer sensação vira um sinal de alerta, um chamado de emergência que às vezes nem existe.

A ansiedade, quando se junta com essa lupa afiada apontada pra dentro, vira um combo explosivo. A pessoa começa a se observar tanto, mas tanto, que já não sabe mais o que é uma sensação normal do corpo e o que é uma ameaça real. A respiração, o batimento, o formigamento no dedo, tudo vira sintoma e o pior é que esses sinais acabam mesmo ficando mais intensos, porque o cérebro acredita fielmente que há algo de errado e para ajudar, começa a produzir ainda mais estresse.

Esse estado de hiper alerta não é frescura, nem exagero, nem drama, mas é exaustivo, e quem vive isso não está querendo chamar atenção, está só tentando sobreviver com um sistema de alarme interno que dispara o tempo todo. O corpo reage como se estivesse fugindo de um leão, mas o leão nunca aparece. Quem sente isso geralmente tem um histórico de ansiedade que foi crescendo aos poucos. Às vezes começou lá atrás, depois de uma crise de pânico, ou depois de um susto de saúde, ou mesmo num período de muito estresse acumulado. A partir daí, o corpo passou a ser monitorado o tempo todo e a pessoa se acostuma a escanear tudo o que sente, não por querer, mas por medo. Medo de que algo passe despercebido, medo de não ter controle e medo de morrer.