Com mais de 50 equipes, Copa Rocha Netto chega a 25ª edição 

A edição deste ano da competição – considerada uma verdadeira fábrica de talentos - deve contar com mais de 50 equipes inscritas (inscrições podem ser feitas até 30 de junho), divididas entre as categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-7, totalizando aproximadamente a participação de mais de 2.000 atletas, além de técnicos e auxiliares.

Com o apoio da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades), e realização da Associação Atlética Educando pelo Esporte, a tradicional Copa Rocha Netto de Futebol chega a sua 25ª edição em 2025. O congresso técnico da competição foi realizado na última terça-feira (24), na sede da entidade.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 3 de agosto (domingo), a partir das 8h15, na sede do Educando, com o desfile das equipes participantes. Em seguida, serão realizadas duas partidas das categorias sub-9 e sub-11. A primeira rodada será completada no dia 17 de agosto. O encerramento está agendado para primeira quinzena de novembro.

O congresso técnico da competição contou com a participação dos representantes das equipes, além dos diretores da entidade Ivan Lopes, Cristian Neira e Thiago Osti.

SERVIÇO

Outras informações sobre a competição podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3433-5085.