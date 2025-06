O Chora Menino cresceu

Hoje, nos seus 120,213 km².,o antigo bairro transformou=-se num conglomerado do qual fazem parte outros bairros novos e importantes, como Vila Sônia (onde estão localizados o terminal rodoviário e o pronto socorro que atende a maioria dos bairros, Balbo ou Parque Piracicaba, Javari, Monte Rey, Boa Esperança (Morro), Parque Holanda, Taiguara, IAA, Bessy, Parque ,São Luiz, entre outras dezenas de bairros em seu entorno, onde vivem cerca de 100 mil habitantes, com mais de 462 moradores por km2, que representam 20% da economia do município, segundo dados do Ipplap, da Prefeitura local.

Impulsionado pela instalação de uma usina de açúcar e de várias empresas do ramo papeleiro, alimentício e frigorífico, Santa Teresinha desenvolveu-se e tornou-se distrito, e hoje é quase uma nova cidade dentro de Piracicaba. A região vive hoje diante do impulsionamento de uma obra solicitadas há anos pela comunidade, e que está se torando realidade, que é a implantação do anel viário nas suas cercanias, para melhorar o acesso aos bairros que integram a região.

Diante desse cenário, solicitei recentemente a visita do presidente do Semae, Ronald Pereira da silva e do comandante da Guarda Metropolitana, Júlio César Pereira de Freitas, aos quais fiz um pedido em nome dos inúmeros moradores da região, onde também resido. Pedi a ambos, a instalação de um posto da Guarda Municipal no bairro e um posto para pagamentos e solicitações diversas ao Semae. Hoje, apesar das facilidades tecnológicas para atendimento ao público, solicitar apoio para ocorrências policiais ou pagamentos ao Semae, torna-se morosa e mais difícil para os moradores do bairro.