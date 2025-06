Em busca de novos talentos, XV faz 'peneira' no sub-15

O XV de Piracicaba abre nesta quarta-feira (25) inscrições para avaliações de atletas nascidos em 2011, residentes em Piracicaba e Região Metropolitana. Os interessados deverão comparecer na sede da AAXV (Associação Amigos do XV) entre hoje e segunda-feira (30), das 8h às 12h, para assegurar a inscrição. As vagas são limitadas.

De acordo com o clube, as informações relacionadas às datas e horários das avaliações, que acontecerão no CT (Centro de Treinamento) XV-Raízen, em Saltinho, serão passadas na AAXV. No ato da inscrição, o candidato deverá levar o termo de responsabilidade de autorização já preenchido, além de um quilo de alimento não perecível.

A Associação Amigos do XV fica na rua Silva Jardim, 849, bairro Alto, com entrada pelo portão 2. O clube ainda esclarece que não há alojamento para a categoria na qual serão realizados os testes (sub-15). O link do Termo de Responsabilidade está na bio no Instagram do clube piracicabano.