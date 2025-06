Negras raízes: a saga de uma família

A partir desses dados fragmentários e graças a uma bolsa que recebeu da editora do Reader's Digest, Haley pôde se dedicar à busca de suas raízes. Fez viagens à África, à Inglaterra, a diversos pontos dos Estados Unidos, consultou especialistas, arquivos, jornais da época em que os vários fatos se passaram. No total, pesquisou em 57 arquivos ou bibliotecas de três continentes, e levou, na pesquisa e na redação do livro, nada menos que 12 anos.

Inicialmente, graças a especialistas em idiomas africanos, ele conseguiu localizar o grupo linguístico a que correspondiam as palavras e expressões africanas de que se conservara a lembrança; conseguiu depois situar aproximativamente a região de onde deveria provir seu ancestral - as margens do rio Gâmbia - e, viajando para a Gâmbia, soube que Kinte era um nome muito frequente em duas aldeias do interior do país, as quais, segundo a tradição oral, haviam sido fundadas séculos atrás por dois irmãos, membros de um mesmo clã.

Haley procurou essas aldeias e, numa delas, teve uma longa conversação, por meio de um intérprete, com um griot. Os griots são cantadores que, de memória e por tradição oral, cantam a história das aldeias, dos clãs negros, das sucessivas gerações de seus moradores. Cada griot tem discípulos que ouvem a cantoria do mestre, aprendem-na de cor, e passam para a frente aquele precioso repositório de tradição não escrita. Quando um griot morre sem deixar discípulos é como se um arquivo inteiro tivesse sido destruído por um incêndio.

O griot consultado por Haley, após horas rememorando a história dos Kintes de passadas eras, chegou a um ponto em que, "quando os soldados do rei branco chegaram", um jovem, chamado Kunta, tendo saído para derrubar uma árvore a fim de fazer um tambor, desaparecera. Haley, emocionado, somente então abriu seu caderninho de notas cuidadosamente catalogadas, e mostrou que aquilo coincidia exatamente com o ponto inicial de sua pesquisa, ou seja o que ouvira das velhas tias. Quando traduziram para o griot o que dizia o norte-americano, o bardo abriu um largo sorriso. Houve então uma espécie de cerimônia, com danças tradicionais, e o distante membro do clã Kinte foi solenemente reintroduzido na sociedade tribal à qual sua família, embora distante, jamais deixara de pertencer. É o momento mais emocionante do livro.