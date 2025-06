Botafogo e Palmeiras duelam por vaga nas quartas de final

Embora protagonizem jogos acirrados nos últimos anos, esta será a primeira partida eliminatória entre os times sob comando dos técnicos Renato Paiva e Abel Ferreira. O único encontro entre os dois nesta temporada terminou empatado por 0 a 0, na estreia do Brasileirão, no Allianz Parque.

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras ganha mais um capítulo decisivo neste sábado (28), quando as equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, às 13h (horário de Brasília), em Filadélfia, nos Estados Unidos. O confronto garante ao menos um clube brasileiro nas quartas — e elimina outro precocemente da competição internacional.

As trajetórias de Botafogo e Palmeiras no Mundial foram marcadas por contrastes. O time carioca avançou como segundo colocado em um dos grupos mais difíceis da competição, superando adversários de peso, incluindo uma vitória marcante sobre o atual campeão europeu.

Já o Palmeiras chegou às oitavas com apenas uma vitória, apesar da liderança no grupo. O time paulista ainda busca solidez em campo e esteve perto da eliminação na última rodada da fase inicial, quando precisou reagir a um placar adverso de 2 a 0 contra o Inter Miami. Um gol de Maurício, após falha do defensor Falcón, salvou o empate nos minutos finais.

Estatísticas do último encontro

Na partida mais recente entre as equipes, pelo Brasileirão, o equilíbrio foi evidente. Cada time finalizou 13 vezes e teve o mesmo número de escanteios (2) e cartões amarelos (3). O Palmeiras dominou a posse de bola (59% a 41%) e trocou mais passes (485 a 387), mas o Botafogo foi mais eficiente nas finalizações, acertando cinco chutes no alvo contra apenas três do adversário.