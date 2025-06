Lutando pela justiça e pela paz

O descompromisso da extrema direita é tão grande que os parlamentares derrubaram vetos do presidente Lula à legislação que regulamenta a instalação de equipamentos para energia eólica em alto-mar (offshore) no Brasil. A derrubada dos vetos, que se aplicava a questões que nada tem a ver com o assunto que estava em Paulo, restabelece pontos como contratação compulsória de centrais hidrelétricas, extensão dos contratos do Programa de Incentivo às Fontes

Alternativas de Energia Elétrica, contratação compulsória de energia elétrica na região Sul, construção de planta de hidrogênio. Todas essas medidas causam um impacto de pelo menos R$ 197 bilhões ao sistema elétrico, que serão repassados para as contas dos consumidores.

A extrema direita bolsonarista, juntamente com seus aliados, despreza os direitos do povo. Se estivessem interessados no bem-estar da população, ajudariam a viabilizar a aprovação da isenção do IR até R$ 5 mil, o que significa para milhões de trabalhadores o equivalente a um 14º salário.