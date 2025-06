De virada, XV de Piracicaba vence clássico regional

Com o triunfo no clássico regional, o Nhô Quim foi a quatro pontos no Grupo 3 – somando o empate na primeira rodada, em Sorocaba, diante do São Bento. Com isso, o Alvinegro chega à liderança provisória. Neste sábado (21), o Guarani joga em Indaiatuba, diante do Primavera, e, se vencer, retoma a ponta.

Felipe Muranga abriu o placar para os visitantes, no primeiro tempo; e o Alvinegro, com Carlos Manuel, Luiz Gustavo e João Victor, virou a partida na etapa final. O clássico recebeu um bom público de 2.172 torcedores, para uma renda de R$ 36.580.

O XV de Piracicaba conquistou nesta sexta-feira (20) sua primeira vitória a Copa Paulista de Futebol ao vencer o Rio Branco, de virada, por 3 a 1. O jogo, válido pela segunda rodada da competição, marcou a estreia do novo gramado do estádio Barão da Serra Negra, totalmente reformado para a competição.

Na próxima rodada, o XV de Novembro enfrenta o Guarani, somente no dia 30, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o time americanense recebe o São Bento, no próximo sábado (28), a partir das 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana.

O JOGO

No primeiro tempo, a equipe de Americana teve as melhores oportunidades. Com mais posse de bola, o Rio Branco teve pelo menos duas boas chances antes de abrir o placar. Já o Nhô Quim, nervoso em campo, errou muitos passes e teve chance apenas quando saia em transição rápida.

Apesar do melhor futebol do time visitante, porém, o gol saiu em um lance de infelicidade do goleiro Carlão. Ao tentar sair jogando com os pés, aos 30 minutos, o arqueiro do Alvinegro acertou a bola no atacante Felipe Muranga e foi para o fundo das redes: 1 a 0 Rio Branco.