Piracicabanos disputam torneio em Brumadinho

A equipe Kaipiras de Rolimã participa neste final de semana, sábado (21) e domingo (22), da Copa Sudoeste, em Brumadinho, Minas Gerais. As duas provas serão realizadas no Morro do Cavalo Doido (Conquistinha). Neste sábado, a competição será das 7h às 17h, enquanto no domingo a programação está agendada das 7h até as 14h.

A equipe piracicabana será representada no evento por três pilotos: Fábio Gomes, Gerson Guarnieri e Ronne Cardoso. O trio irá à pista pela categoria Pro Race. Além da etapa de Brumadinho, a Copa Sudoeste terá mais uma prova, no Espírito Santo. A primeira etapa foi realizada em Caçapava/SP.

