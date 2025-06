XV coloca ingressos à venda para a estreia em casa

O XV de Piracicaba faz, nesta sexta-feira (20), às 20h, com o Rio Branco, a sua estreia no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, na Copa Paulista. Será o primeiro jogo no local após a troca total do gramado, e os ingressos começaram a ser vendidos, de forma presencial, na secretaria do clube, na última terça-feira, das 9h às 18h, voltando a ocorrer nesta quarta-feira, no mesmo horário, e na sexta-feira, das 9h às 17h30 (ficando fechada no feriado de quinta-feira).

Há ainda a opção de compra on-line, pelo site da Total Ticket. As vendas para o torcedor quinzista passarão para as bilheterias 1, 2 e 6 do estádio municipal a partir das 17h30 de sexta-feira, funcionando até às 20h45. Em relação ao setor 4 (visitantes), a compra do ingresso físico deverá ser realizada na bilheteria do portão 3, na sexta-feira, das 17h30 às 20h45, bem como a entrada será pelo portão 3, na Rua Moraes Barros. Para essa partida, então, serão abertos os seguintes setores, com seus respectivos preços:

VEJA TAMBÉM