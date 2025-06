Notícia, o que é mesmo?

Pena, porém, que tenhamos adquirido apenas o hábito de viver. Acostumamo-nos com o cotidiano, com costumes, até mesmo com a indiferença diante do milagre da vida. E, também, com as tragédias e crueldades que teimam em persistir. Uma guerra, o que é uma simples guerra? Inocentes mortos, assassinados por bombas criminosas? Qual a novidade? Aliás, por que e para que, realmente, Confúcio, Lao Tse, Buda, Jesus vieram ao mundo com suas dramáticas mensagens de amor, de paz, de solidariedade?

Este escrevinhador nasceu em plena II Guerra Mundial. Em 1940. O nazismo aterrorizava o mundo e o monstro-humano chamado Hitler estava próximo de realizar seu projeto sanguinário. A primeira infância foi de sustos e temores, chegando à desesperada expectativa de a bomba atômica destruir, por fim, a humanidade.

Mentirosos disseram que, com a explosão indescritível, não haveria mais guerras no mundo. Até uma pomba da paz – linda, criada com doçura – foi-nos entregue pela genialidade de Pablo Picasso. Surgiu a ONU. Mas vieram a Guerra Fria, os horrores da Coréia, do Laos, o terror do Vietnã, acentuou-se o incompreensível conflito entre árabes e judeus, guerras em todos os quadrantes, o mundo nunca mais parou de temer pelo seu próprio fim.

Que conflito, qual desses horrores é notícia, algo que fuja ao normal, que se diferencie da habitualidade? Acostumamo-nos com tudo, até mesmo com a crueldade quando tornada habitual. E – mais dolorosamente ainda – não mais percebemos as maravilhas que a vida nos oferece a cada momento. Cegamo-nos.