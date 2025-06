Foi assim, simples e direto, que alguém disse na televisão: “Se está caro, não compre”. Na teoria, soa como uma lição de economia popular. Na prática, soa mais como deboche. Afinal, quem pode se dar ao luxo de não comprar arroz, feijão ou remédio quando o preço dispara? "Isso não se faz, Arnesto... nois não se importa, mas não venha bater outra vez em nossa porta"!

Esse raciocínio, à primeira vista, parece lógico. Funciona quando se fala de supérfluos do celular de última geração, do carro do ano ou daquela viagem internacional. Mas quem vive na realidade do básico sabe que essa lógica não se sustenta no prato vazio.

A ideia de caro ou barato nasce da comparação. Comparação com quê? Com a renda, com o tempo, com a necessidade. O que é barato para uns é inacessível para outros. E aqui entra a diferença crucial entre valor e preço. O preço é um número, uma etiqueta. O valor, não. Valor é subjetivo, moldado pela utilidade, pelo desejo, pela urgência, pelo contexto.