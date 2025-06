Motociclista sofre acidente na Av. Itália; um motorista fugiu

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18), pouco antes das 9h, no cruzamento entre as avenidas Itália e Estados Unidos, em Piracicaba. Segundo apuração da equipe do Jornal de Piracicaba, um veículo T-Cross, que seguia pela Av. Estados Unidos, desrespeitou a sinalização de “pare” e entrou em alta velocidade na Av. Itália.

A manobra forçou um motociclista, que vinha pela Av. Itália, a frear bruscamente. Ele acabou sendo atingido na traseira por um Eclipse Cross, que trafegava logo atrás do T-Cross, e não conseguiu parar a tempo. O motorista do T-Cross fugiu do local sem prestar socorro, já o condutor do Eclipse e transeuntes prestaram auxílio à vítima.