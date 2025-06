Subindo degraus e aumentando sua força nas pernas

Você sobe degraus regularmente? Subir dois lances de escada, devagar de forma repetida é como um ritual de carinho consigo mesmo e quem diria que esse pequeno gesto poderia reacender a autonomia de alguém com mais de 65 anos?



Em um recente estudo intitulado “Stair?Climbing Versus Machine?Based Resistance Exercise to Improve Muscle Power Among Older Adults: A Noninferiority Trial” que saiu no periodico Journal of Strength and Conditioning Research revelou que idosos que se dedicaram, por 12 semanas, a sessões curtas e simples de subir escadas duas vezes por semana seguindo um ritmo controlado, dois segundos para subir e mais dois para descer em média conquistaram ganhos surpreendentes em força de perna, velocidade de caminhada e nas habilidades mais básicas, como levantar de uma cadeira.

A verdade doce e crua é que envelhecer não exige academias caras ou equipamentos sofisticados. Já falei sobre isso algumas vezes aqui. O corpo mais velho ainda escuta e responde. A cada degrau, a sarcopenia que é aquela perda persistente e temida de massa muscular, fraqueja diante da vontade de continuar se movimentando. Um segundo estudo, publicado no Journal of the Indian Academy of Geriatrics, confirma que o exercício regular fortalece músculos, ossos, coração, mas também revigora mente e humor, reduz risco de quedas e pode até retardar o declínio cognitivo.

Imagine: um idoso de 70, 80 ou até 90 anos, surpreendido ao notar que recuperar estabilidade, andar com mais segurança ou subir escadas já não dói tanto e que o joelho ainda aguenta. O silêncio do medo cede espaço ao orgulho da superação. Assim, um exercício de escada pode ser mais que força física é um movimento terapêutico que reconstrói identidade e afeto.