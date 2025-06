Flamengo domina estreia; Fluminense faz 1º jogo hoje (17)

O Flamengo largou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O time comandado por Filipe Luís demonstrou controle total da partida e marcou nos momentos cruciais, assegurando os três primeiros pontos no Grupo F da competição.

O domínio rubro-negro começou cedo. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta abriu o placar após bela jogada coletiva iniciada por ele mesmo. O uruguaio, que vive grande fase, agora soma 13 gols e seis assistências na temporada. Com a vantagem, o Flamengo reduziu o ritmo e priorizou a posse de bola, que terminou o primeiro tempo em impressionantes 71%. A estratégia visava a preservação física para os próximos desafios mais exigentes.