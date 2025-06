XV estreia em Sorocaba (VER JOGO AO VIVO AQUI)

Na primeira partida do Grupo 3, no qual estão os times de Sorocaba e Piracicaba, Rio Branco e Primavera empataram sem gols, no sábado (14), em Americana. Completando os jogos da chave, o Guarani recebe o Paulsita, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

De olho no tricampeonato e o retorno ao Campeonato Brasileiro, o XV de Novembro encara seu primeiro desafio na Copa Paulista logo mais, às 19h45, diante do São Bento. A partida será realizada no estádio Walter Ribeiro, casa do adversário. Para acompanhar a partida o vivo, basta clicar no link acima.

O confronto histórico entre Nhô Quim e Bentão mostra grande equilíbrio. Em todas as competições foram disputados 57 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do São Bento, 16 empates e 20 triunfos do XV de Piracicaba. O último duelo entre as duas equipes foi em fevereiro deste ano, no empate sem gols, pela Série A2, no estádio Barão da Serra Negra.

Em Sorocaba, foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 16 vitórias do São Bento, 6 empates e 7 triunfos do XV de Piracicaba. Em Piracicaba, foram disputados 28 jogos entre as duas equipes, com 5 vitórias do São Bento, 10 empates e 13 triunfos do XV de Novembro.