Sub-12 garante vaga na decisão da Copa Metropolitana

O futsal masculino sub-12 de Piracicaba está na decisão da 30ª Copa Metropolitana, após derrotar no último domingo (15), no Ginásio Rogê Ferrreira, em Campinas, a equipe da Academia Talentos AC/ATAC Campinas por 3 a 1, com gols de Felipe Polizel, Hanry Maiace Hector Barbieri.

Com a vitória, os piracicabanos aguardam o vencedor do confronto entre JS Futsal x Só Elite que ocorre nesta semana, para conhecer o seu adversário na decisão da competição marcada para o dia 5 de julho.

