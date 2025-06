Futebol masculino garante vaga na segunda fase

No domingo (15), primeiro dia de disputas, Piracicaba derrotou Botucatu por 1 a 0. Nesta terça-feira (17), a equipe fecha sua participação na primeira fase diante de Taboão da Serra, que ocupa a segunda colocação do grupo com quatro pontos.

Na modalidade de damas, Piracicaba também foi bem na estreia ao derrotar Araras, no masculino, por 6 a 2, e Araraquara, no feminino, também por 6 a 2. As disputas prosseguem até o sábado (21). Piracicaba compete ainda no atletismo masculino e ginástica artística (masculino e feminino).

Os Jogos Abertos da Juventude têm por finalidade desenvolver o intercâmbio social e esportivo, difundir a prática das várias modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens valores. A competição será disputada em categoria única – idade máxima de 18 anos (2007), completos ou a completar no ano da competição, com exceção da ginástica (sub-13).