Proteção de dados: saiba como evitar golpes em lojas

Dicas para proteger seus dados em compras:

1. Questione a necessidade: Antes de fornecer qualquer dado, pergunte por que aquela informação está sendo solicitada. Se a justificativa não for clara ou não parecer essencial para a transação, você tem o direito de não fornecer.

2. Seja seletivo: Limite-se a fornecer apenas os dados estritamente necessários para a conclusão da compra. Para a nota fiscal, muitas vezes apenas o CPF é suficiente (e opcional).

3. Atenção aos programas de fidelidade: Avalie os termos e condições dos programas de fidelidade. Embora ofereçam vantagens, eles geralmente exigem a coleta de uma vasta gama de dados pessoais para traçar seu perfil de consumo. Pondere se os benefícios superam o risco à sua privacidade.

4. Cuidado com cadastros online: Ao realizar compras em e-commerce, leia a política de privacidade da loja. Verifique como seus dados serão armazenados, utilizados e se serão compartilhados com parceiros. Crie senhas fortes e únicas para cada site.

5. Cuidado com o cartão: Evite passar todas as informações contidas no seu cartão, como número, nome, código de segurança e senha.

6. Utilize cartões virtuais: Para compras online, utilize cartões de crédito virtuais, se seu banco oferecer. Eles geram um número temporário, minimizando o risco de exposição do seu cartão físico.

7. Monitore suas contas: Fique atento a extratos bancários e faturas de cartão de crédito para identificar transações não reconhecidas.

8. Conheça seus direitos: A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a você direitos sobre seus dados, incluindo o acesso, a correção e a exclusão de informações. O Idec reitera que o consumidor não deve ser coagido a entregar dados em troca de um serviço ou produto.

O que diz a Acipi?

Em nota oficial ao Jornal de Piracicaba, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) revela que "Orienta suas empresas associadas sobre a importância do cumprimento rigoroso da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O tratamento de dados de clientes — especialmente os considerados sensíveis — deve seguir os princípios de legalidade, finalidade, necessidade e transparência.