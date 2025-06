Veja como foram as estreias de Palmeiras e Botafogo na competição

A primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes foi marcada por emoções distintas para Palmeiras e Botafogo, representantes brasileiros que enfrentaram adversários de níveis diferentes, mas compartilharam o mesmo objetivo: mostrar força logo na largada. Enquanto o Palmeiras travou um duelo equilibrado com o tradicional Porto, segurando um empate sem gols, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, mas não sem sustos — e isso contra o rival mais frágil do grupo.

VEJA MAIS:

Palmeiras segura gigante europeu e empolga torcida

O empate em 0 a 0 diante do Porto, neste domingo (15), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, não foi sinônimo de decepção para o Palmeiras. Apesar da ausência de gols, o time brasileiro dominou parte da partida e saiu de campo confiante no próprio desempenho. Estêvão, destaque da partida e eleito o melhor em campo, valorizou a atuação: “Mostramos que podemos bater de frente com qualquer time”, disse após desperdiçar uma das grandes chances do jogo. Murilo acertou a trave e Aníbal Moreno brilhou defensivamente com seis desarmes, mesmo sabendo que seria titular apenas na véspera.