O Plano Plurianual (PPA) é a espinha dorsal do planejamento público nos municípios brasileiros. Esse instrumento estabelece prioridades, objetivos e metas para um ciclo de quatro anos, assegurando a continuidade de projetos e ações essenciais mesmo diante de mudanças de governo. A elaboração e execução de um PPA robusto proporcionam investimentos mais alinhados com as demandas locais e regionais. A partir de minha experiência como deputado estadual, destaco a importância de um PPA concebido de maneira técnica, transparente e participativa.

A Constituição Federal e as Leis Orgânicas municipais determinam que o PPA seja aprovado sempre no primeiro ano de cada gestão, promovendo ampla participação da sociedade civil. Em diversos municípios, o processo de construção do PPA envolve audiências públicas nos bairros e distritos, consultas on-line e a formulação de diretrizes por conselhos setoriais.

Esse modelo participativo facilita o diagnóstico das necessidades locais e institui canais permanentes de controle social, reduzindo as assimetrias de informações, promovendo uma gestão mais democrática e elevando os índices de satisfação pública.