Vem aí o Plebiscito Popular Nacional

A APEOESP e nosso mandato popular estão participando de uma importantíssima iniciativa das centrais sindicais e dos movimentos sociais, que é o Plebiscito Popular Nacional que irá aferir a opinião dos trabalhadores, dos estudantes e de toda a população brasileira sobre 4 questões fundamentais neste momento:

Isenção de Imposto de Renda para pessoas que recebem até R$ 5 mil mensais;

Taxação dos rendimentos das pessoas mais ricas, que recebem mais de R$ 50 mil mensais.

Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial;

Fim da escala 6X1.

São questões que estão na pauta das centrais, dos movimentos, contam com iniciativa ou apoio no governo do presidente Lula, mas que enfrentam resistências no meio empresarial, entre banqueiros e agentes do capital financeiro e também encontram resistência entre os representantes desses setores no Congresso Nacional, como os deputados e senadores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, entre outros.

O Plebiscito Nacional Popular pretende massificar o conhecimento e o debate sobre esses temas entre os trabalhadores, os estudantes e a população em geral, obtendo uma ampla opinião favorável a cada um deles, para que deputados e senadores sejam compelidos a respeitar a vontade popular, aprovando os projetos que contém essas medidas.