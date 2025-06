Piracicabano Diogo Soares fatura bronze no Pan de Ginástica

Ginasta garante medalha no individual geral e leva o Brasil a cinco finais; equipe masculina avança em terceiro.

O ginasta Diogo Soares, natural de Piracicaba, garantiu a primeira medalha do Brasil no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2025, realizado na Cidade do Panamá. Nesta quinta-feira (12), o atleta conquistou o bronze no individual geral, repetindo o pódio da edição de 2021 e reforçando sua posição entre os principais nomes da ginástica masculina do continente.

Com 79.800 pontos, Diogo terminou atrás do canadense Felix Dolci, campeão com 80.150, e do norte-americano Joshua Andrew Karnes, que levou a prata com 79.900. O desempenho do piracicabano incluiu notas sólidas como 13.700 no salto, 13.450 nas barras paralelas, 13.100 no solo e 13.100 no cavalo com alças. Um pequeno erro na barra fixa, onde somou 12.700, quase comprometeu sua pontuação final, mas Diogo mostrou técnica para evitar quedas e penalizações severas.