Em busca do tricampeonato, XV de Novembro estreia em Sorocaba

CONFRONTO

O confronto histórico entre Nhô Quim e Bentão mostra grande equilíbrio. Em todas as competições foram disputados 57 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do São Bento, 16 empates e 20 triunfos do XV de Piracicaba. O último duelo entre as duas equipes foi em fevereiro deste ano, no empate sem gols, pela Série A2, no estádio Barão da Serra Negra.

Em Sorocaba, foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 16 vitórias do São Bento, 6 empates e 7 triunfos do XV de Piracicaba. Em Piracicaba, foram disputados 28 jogos entre as duas equipes, com 5 vitórias do São Bento, 10 empates e 13 triunfos do XV de Novembro.