Brasil domina o Irã e estreia com show na Liga das Nações

A estreia da Seleção Brasileira Masculina na Liga das Nações de Vôlei (VNL) não poderia ter sido mais animadora. Diante de um Maracanãzinho lotado e vibrante, o Brasil passou com autoridade pelo Irã nesta quarta-feira (11), vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/18. A equipe comandada por Bernardinho mostrou entrosamento, segurança e uma dose de ousadia logo no primeiro jogo da competição.

O jogo começou equilibrado, mas logo o Brasil assumiu o controle, fechando o primeiro set com firmeza. O segundo foi ainda mais tranquilo, com uma diferença de nove pontos que evidenciou a superioridade técnica e física da seleção brasileira. Já no terceiro set, o Irã chegou a sair na frente, mas a reação brasileira foi rápida — a virada veio com uma sequência de bloqueios e ataques certeiros que encerraram qualquer tentativa de recuperação dos adversários.

Circuito internacional e próximos desafios

A Liga das Nações reúne 18 seleções e será disputada em quatro países ao longo das próximas semanas. A primeira etapa acontece no Rio de Janeiro, com jogos também programados em Chicago (EUA), Chiba (Japão) e, por fim, na China, onde os oito melhores times disputarão a fase final.