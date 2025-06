Prefeitura libera regularização de obras fora da lei; Entenda

A Prefeitura de Piracicaba deu um passo polêmico, porém estratégico, na regularização de imóveis construídos sem licença ou fora das normas urbanísticas. Na terça-feira (10), o prefeito Helinho Zanatta sancionou as Leis Complementares nº 467 e 468/25, que tratam da regularização de edificações e da regularização fundiária no município. As normas já estão em vigor após publicação no Diário Oficial.

O evento de assinatura contou com a presença de autoridades municipais, como os secretários Luciano Celêncio (Obras), Alvaro Saviani (Habitação), o procurador-geral Marcelo Maroun, o chefe de gabinete Francisco Duarte e os vereadores Felipe Gema, Renan Paes, Fabio Silva, Josef Borges, Gesiel de Madureira e Paraná.

Regularização de edificações: mais agilidade e segurança