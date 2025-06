Neymar no Santos até 2026? Saiba mais sobre o acordo

A renovação ainda depende da assinatura oficial, que deve ocorrer no próximo dia 27 de junho, logo após o retorno de Neymar das férias. O craque, que está em fase de recuperação após testar positivo para covid-19, foi liberado pela diretoria alvinegra para se recuperar nos Estados Unidos. A reapresentação está prevista para o dia 26, véspera do acerto formal.

O atacante Neymar continuará vestindo a camisa do Santos pelos próximos meses. A informação foi revelada neste domingo (8) pelo jornalista Fabiano Farah, durante o programa “Esporte Record”. De acordo com o comentarista, o jogador e o clube chegaram a um acordo para estender o vínculo até dezembro de 2026.

Um dos principais entraves nas negociações entre Santos e Neymar era a dívida referente aos direitos de imagem, acumulada nos cinco meses em que o camisa 10 esteve de volta ao clube. Segundo Farah, o impasse foi resolvido com um acordo que prevê o pagamento de R$ 85 milhões ao jogador, dividido em parcelas ao longo de 18 meses — o que coincide com o tempo do novo contrato.

Os detalhes financeiros do acordo, como salários, bonificações e luvas, não foram divulgados até o momento. Ainda assim, a renovação é vista como um passo importante para a permanência do Santos na Série A, diante da atual luta contra o rebaixamento.