XV de Piracicaba faz mais um jogo-treino antes da estreia

Em reta final de preparação para a estreia na Copa Paulista de Futebol, o XV de Novembro faz neste sábado (7) mais um jogo-treino preparatório para a competição estadual. A equipe encara o União São João, em Araras, a partir das 10h. O Alviverde, rival desta manhã, também irá disputar a competição.

Até agora, foram dois testes, com uma goleada de 7 a 0 em cima do sub-20 do Velo Clube, em Rio Claro, e um empate por 1 a 1 com a Ferroviária, em Araraquara. A comissão técnica pretende fazer mais um jogo-treino antes do início da competição.

O Nhô Quim estreia na Copa Paulista no dia 16 de junho, às 19h45, diante do São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A primeira partida no estádio Barão da Serra Negra será no dia 20 de junho, às 20h, no duelo regional diante do Rio Branco, de Americana.