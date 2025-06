Qual galho te sabota?

E o apelo da frase de Jung é justamente para que você se livre do maior obstáculo que prende as pessoas atualmente e age sem respeitar classe social, idade, crença, enfim, ataca todo ser humano, limitando, ofuscando a visão, prendendo e alienando, na raiz.

Como essa frase é real! A explicação é bem simples e tem nome: consequência. Note que não se trata de castigo... Ferindo alguém, em atos ou pensamentos, estamos igualmente nos ferindo e prejudicando, pois estamos pegando o caminho inverso da essência que fomos criados. Todos nós estamos vendo isso claramente no desenrolar da vida aqui na Terra, porque, infelizmente, a maioria insiste nessa inversão, nessa falta de sintonia com o Universo, que é a principal causa da maioria dos problemas e doenças emocionais/físicas.

“Do mesmo modo que aquele que fere ao outro fere a si próprio, aquele que cura, cura a si mesmo”. (C. G. Jung)

Trago aqui uma história que nos ajuda a entender melhor o sábio ensinamento de hoje.

Um Rei recebeu dois lindos pássaros de presente e entregou para serem treinados. Algum tempo depois, recebeu a informação de que somente um conseguira alçar voo. O outro não havia saído do seu galho desde o dia que tinha chegado ali.

O rei então fez de tudo... chamou os curandeiros e feiticeiros de toda a região e nada! Após tentar tudo, o rei decidiu chamar alguém mais familiarizado com a vida no campo para compreender a natureza do problema. Então ele gritou para a sua corte: "Encontrem um fazendeiro!”