Bandeira bizarra do Brasil viraliza em jogo da Seleção

Um erro inusitado marcou a entrada das seleções de Equador e Brasil para a 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que também celebrou a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico brasileiro. A bandeira do Brasil, exibida pelos organizadores do evento, apresentava um erro grotesco: as estrelas estavam fora do padrão oficial.

VEJA MAIS:

A imagem da bandeira com a falha não demorou a se espalhar pelas redes sociais, gerando uma onda de piadas e comentários sobre o descuido. Além de estarem visivelmente fora de suas posições corretas, as estrelas eram em menor número e com traços mal definidos, transformando o momento solene em uma gafe notável.